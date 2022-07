Draghi "non può confrontarsi solo con il Pd", il centrodestra chiede un incontro. Meloni: "Non vogliono andare alle urne, ci temono" (Di martedì 19 luglio 2022) Le forze di centrodestra di governo riunite a Villa Grande intendono chiedere un incontro al premier Mario Draghi . "Il premier non può gestire una crisi così complessa confrontandosi solo con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Le forze didi governo riunite a Villa Grande intendonore unal premier Mario. "Il premier non può gestire una crisi così complessa confrontandosicon il ...

Pubblicità

borghi_claudio : Questo è lo spread durante il governo Draghi... nessuna anomalia in questi giorni. È salito regolarmente da un anno… - Rinaldi_euro : Se 1300 comuni hanno sottoscritto l’appello “Draghi” vuol dire che 6600 non l’hanno sottoscritto visto che in Italia ce ne sono 7904!!! - CarloCalenda : Mario #Draghi non ha bisogno di essere difeso. Ma dobbiamo dirlo a voce alta che siamo orgogliosi del suo operato e… - FuryBionda : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ Pronta l'ultima carta per convincere #Draghi a non dimettersi. Il sacrificio umano di un precettore di… - mimma42 : RT @Leonard1306___: Gli stessi che dicevano che non c'erano le cure contro il covid, adesso ti dicono che non c'è acqua e non c'è altra sol… -