Crisi di Governo | Draghi atteso in Parlamento | il M5S si spacca sulla fiducia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 luglio 2022) Roma – Si saprà domani, mercoledì 20 luglio, il destino del. Il premier terrà comunicazioni, prima al Senato e poi alla Camera, con il voto di. La Conferenza dei capigruppo della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 16.30, per stabilire tempi e modalità del dibattito. E se da Salvini arriva un attestato di “stima” nei confronti di, all’interno del Movimento 5 Stelle si consuma lo scontro tra Conte e i governisti, con il leader pentastellato che lancia un ultimatum: “Se qualcuno ritiene di non poter condividere un percorso così partecipato e condiviso faccia la propria scelta in piena libertà, in maniera chiara, subito e senza ambiguità”, ha detto l’ex premier chiudendo i lavori della lunghissima congiunta. CONTE Per quanto riguarda ladi, ...