Cosenza, si dimette l’ultimo ginecologo non obiettore di coscienza: “In città abortire non è più un diritto” (Di martedì 19 luglio 2022) Il dottore Francesco Cariati non lavora più all’Annunziata e “a Cosenza non è più possibile abortire”. La denuncia è del collettivo “Femin cosentine in lotta” che sui social, da giorni, ha segnalato che l’ultimo ginecologo non obiettore di coscienza si è dimesso dall’ospedale pubblico. Risultato: nella città calabrese non c’è più un medico che possa aiutare le donne a interrompere la gravidanza. Con buona pace della legge 194, quindi, chi desidera abortire non potrà farlo in una struttura pubblica. Le donne dovranno spostarsi di 50 chilometri e ricoverarsi all’ospedale di Castrovillari dove tra l’altro è possibile fare solo l’interruzione chirurgica e non quella farmacologica. “Le responsabilità in questa regione hanno dei nomi e dei cognomi e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il dottore Francesco Cariati non lavora più all’Annunziata e “anon è più possibile”. La denuncia è del collettivo “Femin cosentine in lotta” che sui social, da giorni, ha segnalato chenondisi è dimesso dall’ospedale pubblico. Risultato: nellacalabrese non c’è più un medico che possa aiutare le donne a interrompere la gravidanza. Con buona pace della legge 194, quindi, chi desideranon potrà farlo in una struttura pubblica. Le donne dovranno spostarsi di 50 chilometri e ricoverarsi all’ospedale di Castrovillari dove tra l’altro è possibile fare solo l’interruzione chirurgica e non quella farmacologica. “Le responsabilità in questa regione hanno dei nomi e dei cognomi e non ...

