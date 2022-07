CorSport: Bremer rischia di sfumare, l’Inter mette nel mirino Kim (Di martedì 19 luglio 2022) Da ieri il Napoli ha un concorrente in più nella corsa a Kim Min-jae. Si tratta dell’Inter, che, vedendo lentamente sfumare la possibilità di acquistare Bremer – sul quale si è lanciata la Juventus – ha dirottato il suo interesse sul coreano. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Da ieri comunque i dirigenti nerazzurri hanno iniziato ad analizzare le alternative a Bremer e a valutare se sarà possibile tenere Skriniar, la cui partenza adesso è meno certa. Tra i profili sondati, in pole c’è il sud coreano Kim Min-jae, che il Napoli sta trattando con insistenza per soffiarlo a un’altra pretendente, il Rennes, ma occhio pure ad Manuel Obafemi Akanji, all’ultimo anno di contratto con il Borussia Dortmund, e a Nikola Milenkovic, legato fino al 2023 con la Fiorentina, società con cui potrebbero esserci dei problemi visti i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Da ieri il Napoli ha un concorrente in più nella corsa a Kim Min-jae. Si tratta del, che, vedendo lentamentela possibilità di acquistare– sul quale si è lanciata la Juventus – ha dirottato il suo interesse sul coreano. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Da ieri comunque i dirigenti nerazzurri hanno iniziato ad analizzare le alternative ae a valutare se sarà possibile tenere Skriniar, la cui partenza adesso è meno certa. Tra i profili sondati, in pole c’è il sud coreano Kim Min-jae, che il Napoli sta trattando con insistenza per soffiarlo a un’altra pretendente, il Rennes, ma occhio pure ad Manuel Obafemi Akanji, all’ultimo anno di contratto con il Borussia Dortmund, e a Nikola Milenkovic, legato fino al 2023 con la Fiorentina, società con cui potrebbero esserci dei problemi visti i ...

