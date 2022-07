Come risparmiare sull’assicurazione auto? Tre trucchi salva portafoglio (Di martedì 19 luglio 2022) Tra le tante spese degli italiani c’è l’assicurazione auto. Anche in questo caso, molti si chiedono Come risparmiare. Ecco tre trucchi che vi salvano il portafoglio. Il momento economico e finanziario di molti italiani è decisamente duro. Tanti sono stati i rincari che hanno, alla fine, imposto la strategia del risparmio. Tra le tante spese, c’è quella che riguarda l’assicurazione auto. Questa, in certi casi, è molto alta e preoccupa un po’ i guidatori. Per questo motivo, molti si chiedono Come fare per risparmiare. Adobe StockL’assicurazione auto è un argomento sempre di forte discussione. Questo perché le cifre, in alcuni casi, sono tutt’altro che comode. Cosa che porta gli ... Leggi su chenews (Di martedì 19 luglio 2022) Tra le tante spese degli italiani c’è l’assicurazione. Anche in questo caso, molti si chiedono. Ecco treche vino il. Il momento economico e finanziario di molti italiani è decisamente duro. Tanti sono stati i rincari che hanno, alla fine, imposto la strategia del risparmio. Tra le tante spese, c’è quella che riguarda l’assicurazione. Questa, in certi casi, è molto alta e preoccupa un po’ i guidatori. Per questo motivo, molti si chiedonofare per. Adobe StockL’assicurazioneè un argomento sempre di forte discussione. Questo perché le cifre, in alcuni casi, sono tutt’altro che comode. Cosa che porta gli ...

