Britt Baker | “Vi dico come procede il recupero di Adam Cole”

(Di martedì 19 luglio 2022)è uno dei wrestler piu’ skillati ed apprezzati da tutto il mondo del wrestling. Dopo una lunga e gloriosa “gavetta” in quel di NXT,ha effettuato il passaggio in AEW, e proprio quando stava scalando i vertici della compagine si è infortunatola maggior parte dei top della federazione di Tony Khan. La sua fidanzata,, ha aggiornato i fan disullo stato del. Ottimismo “Ilstando bene e per il verso giusto e spero anche iotutti voi di rivederlo al piu’ presto all’interno del quadrato ma c’è da dire che avrà bisogno di un lungo riposo”.

Owen Hart Memorial Tournament Finals : batte Ruby Soho Una vittoria tutta in casa dal momento che è stata, compagna di Adam Cole nella vita di tutti i giorni, a ottenere lo ...