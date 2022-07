Ultime Notizie – Draghi | “Algeria accelera su forniture gas | in arrivo 4 mld metri cubi”

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Nei giorni scorsi la società algerina Sonatrach ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi didi gas verso l’Italia, nell’ambito dell’accordo firmato con Eni ad aprile. Unazione rispetto a quanto previsto e anticipaancora più cospicue nei prossimi anni“. Lo annuncia il premier Marionelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune. “L’amicizia tra Italia eè essenziale per affrontare le sfide che abbiamo davanti – scandisce il premier – dalle crisi regionali alla transizione energetica. Vogliamo continuare a lavorare insieme per la prosperità delle nostre imprese e dei nostri cittadini, per il futuro del Mediterraneo”. “Questo vertice – sottolinea – ha confermato il nostro ...

