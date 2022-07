(Di lunedì 18 luglio 2022) Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Le "rimozioni dai loro incarichi", da parte di Volodymyr, del capo del servizio di sicurezza Sbu Ivan Bakanov e del procuratore generale Iryna Venediktova, "sospesi temporaneamente - come ha spiegato il consigliere dell'Ufficio del presidente Andriy Smirnov - per indagini sulle loro eventuali responsabilità nei crimini contro la sicurezza nazionale e nel loro collegamento con o servizi speciali della Federazione Russa", sono soltanto le ultime in ordine di tempo decise dal presidente ucraino nelle ultime settimane. Se non si conta il licenziamento di oggi, da parte del Parlamento, della ministra per le Politiche sociali Lasebna, che aveva già presentato una lettera di dimissioni, i '' fra i vertici ed ex funzionari dell'amministrazione statale dall'inizio della guerra hanno nomi noti e meno: oltre ...

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: le 'purghe' di Zelensky, tutti i silurati/Scheda - - cpetacci : “Purghe” a Kiev. Le rimozioni che svelano l’altro volto della guerra - linuxiano2022 : Ucraina, Zelensky: purghe tra gli 007, licenziato l’amico comico dei servizi segreti - leonardo1ao : Continuano le purghe in seno alla nomenclatura ucraina. Toc toc radical chic nulla da ridire? Tutto nella norma? - goodnewsitaly : RT @VicinanzaL: E ora scattano le purghe di Zelensky / giorno 145 dell’invasione russa dell’Ucraina -

E la guerra in, che ha [...] Continua a leggere The post "" a Kiev. Le rimozioni che svelano l'altro volto della guerra appeared first on ...Il presidente ucraino spiega le '': "Prove documentate di sospetto tradimento". Potrebbero aver favorito l'avanzata dei russi. ...segnali pericolosi di resa dei conti interna al potere in. ...Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Le "rimozioni dai loro incarichi", da parte di Volodymyr Zelensky, del capo del servizio di sicurezza Sbu Ivan Bakanov e del procuratore generale Iryna Venediktova, "sospes ...Il piano guarda allo specchio di quanto appreso con gli acquisti congiunti di vaccini contro il covid-19, che è stato lanciato d’urgenza per far fronte alla pandemia Il presidente ucraino Volodymyr Ze ...