“T*tte fuori a Saint-Tropez” | continua l’estate libera capezzoli di Chiara Ferragni

(Di lunedì 18 luglio 2022)di: da mesi, sui social, porta avanti la sua battaglia per sostenere come ogni donna siadi mostrare il proprio corpo come più desidera. Un nuovo scatto in Senza veli è comparso sul profilo dell’influencer: questa volta, si trova nella magica cornice francese della Costa Azzurra. “Titties out in” (Tette), è infatti la descrizione del post, in cui, con il mare sullo sfondo, indossa solamente la parte sotto del costume, con icoperti dalle emoji di due cuori bianchi per evitare la censura di Instagram. “Free the nipple” (i ...

TriestePrima

... Già che ce so' me levo st'altro peso, Co'che fai er capoccia e stai piu' su,Te sei allargato troppo, ... senti a coso, Mica'... che siano vantaggiose o meno, pur di vederedalle scatole ...... Già che ce so' me levo st'altro peso, Co'che fai er capoccia e stai piu' su,Te sei allargato troppo, ... senti a coso, Mica'... che siano vantaggiose o meno, pur di vederedalle scatole ... “Tira fuori le t*tte, giornalista!”, insulti a una collega durante il presidio No Green Pass (VIDEO) La rissa scoppiata in un locale di Anzio si è trasformata in tragedia: Leonardo Muratovic, raggiunto da una coltellata, è morto dissanguato ...Ripeterò per la milionesima volta, in caso dovesse servire, un concetto già ribadito in mille salse e piacevole come il mal di denti che mi ha risvegliato all’improvviso alle 3..30 della notte scorsa: ...