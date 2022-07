Tour de France 2022 | Fuglsang deve ritirarsi a causa di una frattura | “Sono deluso”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ildeperde un altro grande protagonista. Dopo Primoz Roglic, anche Jakobè costretto ad alzare bandiera bianca. Il danese del team Israel-Premier Tech non può proseguire la corsa adi una costolata dopo la caduta in occasione dell’ultima tappa. “. Ho provato a lottare fino alla fine, ma in queste condizioni non posso ambire a grandi risultati. Credo sia meglio fare ritorno a casa per recuperare” ha dichiarato il ciclista. SportFace.

Così Jakob Fuglsang ha annunciato il suo ritiro dal Tour de France 2022. Il ciclista danese, del team Israel - Premier Tech, è rimasto coinvolto ieri nella caduta che ha costretto al ritiro Steven ...