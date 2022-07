Sarà l'estate dei vini rosati, lo dicono i numeri (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Nella stagione d'oro dei vini italiani, in questa estate torrida e secca, eccellono i rosati. Che sembrano andare per la maggiore. Una sicura tendenza, come segnala il settimanale “Tre Bicchieri”. Che dal Chiaretto di Bardolino alla Doc Cirò, passando per il Salice salentino, il Cerasuolo d'Abruzzo e i Valtènesi, per molte denominazioni la pandemia non ha affatto intaccato la crescita. “Ogni anno, infatti, l'Italia produce oltre 2 milioni di ettolitri di vino rosato, con un consumo pro capite di poco più di due litri. Le stime sul consumo a livello mondiale parlano di un aumento del 50% entro il 2035, rispetto ai circa 24 milioni di ettolitri attuali”, secondo l'Osservatorio mondiale dei rosati. Insomma, il mercato dice che “i rosati tirano”. Anche grazie al ritorno degli stranieri, che sono ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Nella stagione d'oro deiitaliani, in questatorrida e secca, eccellono i. Che sembrano andare per la maggiore. Una sicura tendenza, come segnala il settimanale “Tre Bicchieri”. Che dal Chiaretto di Bardolino alla Doc Cirò, passando per il Salice salentino, il Cerasuolo d'Abruzzo e i Valtènesi, per molte denominazioni la pandemia non ha affatto intaccato la crescita. “Ogni anno, infatti, l'Italia produce oltre 2 milioni di ettolitri di vino rosato, con un consumo pro capite di poco più di due litri. Le stime sul consumo a livello mondiale parlano di un aumento del 50% entro il 2035, rispetto ai circa 24 milioni di ettolitri attuali”, secondo l'Osservatorio mondiale dei. Insomma, il mercato dice che “itirano”. Anche grazie al ritorno degli stranieri, che sono ...

