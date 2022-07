Ruba vestiti all' outlet - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 18 luglio 2022) Un arresto dei carabinieri per furto aggravato a The Mall. I militari della stazione di Reggello nel pomeriggio di sabato durante un servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi del ...

Pubblicità

ilaformula1 : @Ilost_my_mind Si, sembra che Lando non si sia mai trasferito, ci sono sempre i litigi, max che ruba vestiti a Lando... - stelle_lune : RT @PasqualeTotaro: 'Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abba… - RosannaVaroli : RT @PasqualeTotaro: 'Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abba… - GiampaoloScopa : RT @PasqualeTotaro: 'Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abba… - pensierioparole : RT @PasqualeTotaro: 'Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abba… -

LA NAZIONE

Un arresto dei carabinieri per furto aggravato a The Mall. I militari della stazione di Reggello nel pomeriggio di sabato durante un servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi del ...Dopo il riconoscimento deida parte dei responsabili dei punti vendita depredati e gli accertamenti di rito, il 34enne è stato arrestato. La merce rubata è stata riconsegnata ai legittimi ... Ruba vestiti all’outlet Un arresto dei carabinieri per furto aggravato a The Mall. I militari della stazione di Reggello nel pomeriggio di sabato durante un servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi del pa ...Nel pomeriggio di ieri, 16 luglio, al The Mall di Reggello i carabinieri hanno arrestato un 34enne. Nei pressi del parcheggio, i militari lo hanno trovato ...