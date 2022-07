Pullman e minubus

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 luglio 2022) I veicoli di grandi dimensioni, come , in questo anno di ripresa, lenta, ma con segnali confortanti, stanno diventando una risorsa da sfruttare al massimo. Non solo le agenzie di viaggio oppure coloro che creano eventi, come organizzatori, continuano a utilizzare il famoso noleggio dei, ma persino i privati ne hanno compreso l’utilità e i vantaggi. Ovviamente sappiamo che non è un veicolo che si usa tutti i giorni, ma in estate essi vengono sfruttati in diversi modi. Per esempio per organizzare delle giornate al mare. Una famiglia media, con un bambino, per una giornata al mare arriva a spendere fino a 40 euro, solo per il noleggio ombrellone e 2 sdraio. A questo ci si aggiungono i costi di parcheggio (media di 10 euro), eventuale pranzo fuori, combustibile per arrivare al mare e problemi di eventuali danni o furti. I rincari hanno costretto a ridimensionare ...