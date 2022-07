Porto Rubino | brani d' autore sulla riva dello Ionio

Pubblicità

bar_rubino : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ Manifestazione spontanea a Porto Cervo a favore di #Draghi. Sfileranno gli yacht - mrjones1981 : Ma che belli che sono stati @Renzorubino e @Drusilla_Foer a Porto Rubino - RaffaellaManghi : Porto Rubino 2022. Meraviglioso! @DiodatoMusic - mrjones1981 : Qui a Porto Rubino, intanto, uno splendido Benjamin Clementine - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Porto Rubino, Malika Ayane: 'Una ragazza trasmette il mio bisogno di leggerezza' -

Il mare è il cuore di "" , festival organizzato da Renzo. Non è solo una questione di location. "Sarebbe un festival come tanti altri. Mi sembrava sterile puntare solo sulla musica,...... uscita in mare con i gozzi nello specchio acqueo che va dal Circolo Nautico fino aldi Cala ... Sala Polivalente di Piazza(apertura tutta l'estate nelle giornate festive), ingresso libero ...In effetti Giuliano Sangiorgi che canta Caruso di Dalla con Renzo Rubino, Diodato e il talentuosissimo inglese Benjamin Clementine in riva al mar Ionio è uno spettacolo unico ...Capitanato dal cantautore pugliese Renzo Rubino, il festival oltre alla musica mette al centro sostenibilità e mare da proteggere. Domenica, per la serata conclusiva, Drusilla Foer ...