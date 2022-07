Pubblicità

midgardrteen : @jfcmarti non volevo essere troppo cattiva con le poche anime buone che effettivamente provavano a fare qualcosa - LautaroMartinaz : poche interazioni ma buone - _manu_InTheEnd : @LoChiamavanoFra Come si dice...Poche ma buone! Menomale ?? ?????? - tavano_anna : RT @pierinorinaldi: Avevo un amico, purtroppo non c'è più, maestro nel giocare a tressette. Con pochissime carte buone riusciva a vincere s… - chrissdiazzz : @KyleAdams_gdr Poche ma buone però -

la Repubblica

Al registro delle startup e imprese innovative di Torino nel 2021 erano registrate 543 aziende. Un dato positivo, in crescita del 18,3 per cento rispetto all'anno precedente, e in linea con l'...Fatto sta che mentre la politica nazionale coneccezioni prosegue i suoi giochi, i sindaci ... "Ci sonoragioni per andare via e buoni ragioni per rimanere", avrebbe confidato Draghi ai suoi ... Poche ma buone, a Torino le startup diventano grandi Guardiana di oche, Olga Villi fu poi sartina, indossatrice e famosa attrice. Poi sposò il principe Raimondo Lanza di Trabia che morì pochi mesi dopo il matrimonio ...Zibì Boniek, a giudicare dai suoi messaggi social dei giorni scorsi, questa di Dybala alla Roma sembrava che lei se la sentisse. «Giuro, ho sempre pensato che per Dybala andare alla Roma fosse la migl ...