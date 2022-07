Papa | “A volte siti web sono tossici”

(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – L’uso dei media digitali, in particolare dei social media, ha sollevato una serie di “gravi questioni etiche” che richiedono “un giudizio saggio e perspicace da parte dei comunicatori e di tutti coloro che si preoccupano dell’autenticità e della qualità delle relazioni umane”. A, “idei mediadiventati luoghi dità, discorsi d’odio e fake news”, affermaFrancesco secondo il quale, come riporta vaticannews, è necessario aiutare i giovani a “distinguere la verità dalla menzogna, il bene dal male, e ad apprezzare l’importanza di lavorare per la giustizia, la concordia sociale e il rispetto per la casa comune” e identifica questa come una vera sfida da affrontare attraverso “l’educazione ai media, il networking dei media cattolici e il contrasto alle menzogne e ...

A volte, infatti, "i siti dei media sono diventati luoghi di tossicità, discorsi d'odio e fake news", afferma Papa Francesco, che identifica questa come una vera sfida da affrontare attraverso "l'educazione ai media, il networking dei media cattolici e il contrasto alle menzogne". Il Pontefice sottolinea come media digitali possano promuovere il dialogo e la comunicazione, ma al contempo c'è la necessità di ''contrastare la menzogna e la disinformazione''.