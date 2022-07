Messi Inter Miami | la conferma del club | «È un obiettivo | dipende da lui»

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il Chief Business Officer dell’hato l’esse perXavier Asensi, Chief Business Officer dell’, in unavista al Mundo Deportivo hato l’esse delamericano per Lionel. LE PAROLE – «da lui e dalla sua volontà. Vogliamo avere i migliori giocatori del mondo e penso chesia il migliore della storia. D’ora in poi, tocca a te. Vogliamo essere il punto di riferimento per il calcio negli USA, è uno degli obiettivi della proprietà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

