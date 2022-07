M5S verso un’altra scissione, si prepara la manovra di palazzo per imbullonare Draghi a Palazzo Chigi (Di lunedì 18 luglio 2022) M5S verso un’altra scissione. Pronta l’ennesima manovra di Palazzo per imbullonare Mario Draghi a Palazzo Chigi. E ancora una volta, l’operazione passa per l’ennesima scissione dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Dove, durante l’assemblea di oggi, il capogruppo alla Camera Davide Crippa è finito sotto attacco per la decisione, secondo fonti M5S presa all’insaputa di Giuseppe Conte, di votare insieme a Pd e Italia Viva la richiesta di far iniziare il dibattito sulla fiducia al governo, mercoledì prossimo, alla Camera anziché al Senato. verso un’altra scissione M5S: Crippa sotto accusa È noto infatti che l’ala governista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) M5S. Pronta l’ennesimadiperMario. E ancora una volta, l’operazione passa per l’ennesimadei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Dove, durante l’assemblea di oggi, il capogruppo alla Camera Davide Crippa è finito sotto attacco per la decisione, secondo fonti M5S presa all’insaputa di Giuseppe Conte, di votare insieme a Pd e Italia Viva la richiesta di far iniziare il dibattito sulla fiducia al governo, mercoledì prossimo, alla Camera anziché al Senato.M5S: Crippa sotto accusa È noto infatti che l’ala governista ...

