Lorena Cesarini per la parità di genere: “La figura del nero è associata all’immigrato” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Quello della disparità salariale è solo una forma di quello che è un problema più grande: la violenza di genere che ha origine negli stereotipi“. Lo sostiene l’attrice Lorena Cesarini, già co-conduttrice di Sanremo 2022 e testimonial dell’evento “L’uguaglianza del lavoro” che si è tenuto il 18 luglio al MAXXI di Roma. Sono proprio gli stereotipi a causare discriminazioni di ogni tipo, gli stessi che portano ad associare “il nero all’immigrato in Italia” dice ancora l’attrice nata in Senegal, a Dakar, da mamma africana e padre italiano. Diventata famosa per il ruolo di Isabel Mbamba, la prostituta che scioglie il cuore di Alessandro Borghi/Aureliano nella serie Netflix “Suburra“, l’attrice vorrebbe slegarsi dagli stereotipi ma le arrivano costantemente provini in cui le chiedono di ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022) “Quello della dissalariale è solo una forma di quello che è un problema più grande: la violenza diche ha origine negli stereotipi“. Lo sostiene l’attrice, già co-conduttrice di Sanremo 2022 e testimonial dell’evento “L’uguaglianza del lavoro” che si è tenuto il 18 luglio al MAXXI di Roma. Sono proprio gli stereotipi a causare discriminazioni di ogni tipo, gli stessi che portano ad associare “ilin Italia” dice ancora l’attrice nata in Senegal, a Dakar, da mamma africana e padre italiano. Diventata famosa per il ruolo di Isabel Mbamba, la prostituta che scioglie il cuore di Alessandro Borghi/Aureliano nella serie Netflix “Suburra“, l’attrice vorrebbe slegarsi dagli stereotipi ma le arrivano costantemente provini in cui le chiedono di ...

Pubblicità

Luce_news : Lorena Cesarini per la parità di genere: “La figura del nero è associata all’immigrato” - tanyasbrandshow : LORENA CESARINI, IN PRIMA LINEA PER LA PARITÀ DI #GENERE: “IN #ITALIA LA FIGURA DEL NERO È ASSOCIATA ALL’IMMIGRATO… - nature1993boy : RT @eleonoramattia1: L’attrice romana Lory Lorena Cesarini, testimonial all’evento #uguaglianzadellavoro, ci ha raccontato del #genderpayga… - eleonoramattia1 : L’attrice romana Lory Lorena Cesarini, testimonial all’evento #uguaglianzadellavoro, ci ha raccontato del… - italiaserait : Evento Roma – Lorena Cesarini: “In Italia il nero è associato all’immigrato e c’è il Gender Gap anche nello spettac… -