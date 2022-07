Lega: basta giochini. Incontro Salvini con parlamentari. Berlusconi programma vertice (Di lunedì 18 luglio 2022) Ancora alta tensione nella maggioranza in attesa delle comunicazioni del premier Draghi di mercoledì. La Lega insorge contro il tentativo dei capigruppo del Pd e del Movimento 5 stelle di Montecitorio... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 luglio 2022) Ancora alta tensione nella maggioranza in attesa delle comunicazioni del premier Draghi di mercoledì. Lainsorge contro il tentativo dei capigruppo del Pd e del Movimento 5 stelle di Montecitorio...

Pubblicità

elio_vito : La Lega da tempo blocca l'Italia, basta! DdlZan, IusScholae, Coltivazione domestica Cannabis non sono pretese ma Di… - Agenzia_Ansa : Lega: 'Siamo alla farsa. Ora Pd e M5s chiedono a Draghi di comunicare prima alla Camera e poi al Senato solamente p… - AlexBazzaro : *== Governo: Lega, se 5S escono da Aula maggioranza non c'e' piu' = (AGI)* - Roma, 13 lug. - *Se i 5 stelle escono… - telodogratis : Governo: mercoledì il voto di fiducia fiducia prima al Senato. Lega: ‘Basta giochini di palazzo Pd-M5s’ - fisco24_info : Ancora tensioni in M5s. L'alt della Lega: 'Basta giochini': AGI - Ancora alta tensione nella maggioranza in attesa… -