Le prime funzionalità di iOS 16 che dovresti provare

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Quali nuovedi iOS 16controllare subito dopo aver installato il nuovo software. Apple ha rilasciato la prima beta pubblica di iOS 16 consentendo agli utenti ditutte le nuovedell’aggiornamento del sistema operativo prima del suo rilascio pubblico entro la fine dell’anno. Apple ha rilasciato la prima beta per sviluppatori di iOS 16 all’inizio di giugno, seguita dalla seconda beta per sviluppatori alla fine dello stesso mese. La terza beta per sviluppatori è stata lanciata all’inizio di luglio. Samsung è leader, ma è Apple a vendere più top di gammadi iOS 16 daLe beta per sviluppatori non sono pensate per utenti regolari e richiedono un abbonamento al programma per sviluppatori Apple che costa $ 100 all’anno. Inoltre, ...