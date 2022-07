La litania del messia Draghi. Appelli e profezie funeste come già per Monti (Di lunedì 18 luglio 2022) Pare che fino a mercoledì le temperature sull'Italia dovrebbero restare su livelli tutto sommato accettabili. Da giovedì, invece, è attesa un'ondata di calore africano, che renderà pressoché insopportabile l'ultima coda di luglio. A meno che, ovviamente, Mario Draghi non decida di restare a Palazzo Chigi. In quel caso sono previste temperature fresche e clima secco. Insomma, tempo ideale per una giornata al mare o una scampagnata con i bambini. Meglio ancora se nella quiete di Città della Pieve. Ecco, questo in verità non lo ha ancora detto nessuno. Ma non è così improbabile che, da qui all'attesissimo discorso del premier in Parlamento, qualcuno non dia a Draghi anche il potere di orientare a proprio piacimento le perturbazioni. Esagerazione? Non proprio. Ieri, per dirne una, la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk è stata lapidaria: «Con leader ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Pare che fino a mercoledì le temperature sull'Italia dovrebbero restare su livelli tutto sommato accettabili. Da giovedì, invece, è attesa un'ondata di calore africano, che renderà pressoché insopportabile l'ultima coda di luglio. A meno che, ovviamente, Marionon decida di restare a Palazzo Chigi. In quel caso sono previste temperature fresche e clima secco. Insomma, tempo ideale per una giornata al mare o una scampagnata con i bambini. Meglio ancora se nella quiete di Città della Pieve. Ecco, questo in verità non lo ha ancora detto nessuno. Ma non è così improbabile che, da qui all'attesissimo discorso del premier in Parlamento, qualcuno non dia aanche il potere di orientare a proprio piacimento le perturbazioni. Esagerazione? Non proprio. Ieri, per dirne una, la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk è stata lapidaria: «Con leader ...

