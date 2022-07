Italia-Algeria, Confapi sigla protocollo d’intesa con Pmi algerine (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Confapi ha partecipato al Vertice intergovernativo Italia-Algeria che si è svolto ad Algeri alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune e una nutrita delegazione di ministri Italiani. Nel renderlo noto, Confapi spiega che il vertice è stato l’occasione per la Confederazione Italiana della piccola e media industria privata – rappresentata dal presidente di Confapi servizi Jonathan Morello Ritter – per sottoscrivere un protocollo di intesa con Anade, l’Agenzia nazionale algerina per lo sviluppo e sostegno dell’imprenditoria. Il protocollo, spiega ancora Confapi, prevede lo scambio di buone prassi, l’assistenza tecnica soprattutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) –ha partecipato al Vertice intergovernativoche si è svolto ad Algeri alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune e una nutrita delegazione di ministrini. Nel renderlo noto,spiega che il vertice è stato l’occasione per la Confederazionena della piccola e media industria privata – rappresentata dal presidente diservizi Jonathan Morello Ritter – per sottoscrivere undi intesa con Anade, l’Agenzia nazionale algerina per lo sviluppo e sostegno dell’imprenditoria. Il, spiega ancora, prevede lo scambio di buone prassi, l’assistenza tecnica soprattutto ...

