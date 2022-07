Inter, Zhang chiede 3 cessioni: non solo Skriniar in lizza (Di lunedì 18 luglio 2022) Il mercato dell'Inter è di fatto bloccato e il motivo è legato, principalmente, alle mancate cessioni. Secondo Tuttosport... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Il mercato dell'è di fatto bloccato e il motivo è legato, principalmente, alle mancate. Secondo Tuttosport...

Pubblicità

FcInterNewsit : GdS - Dybala torna in Italia e non cambia idea: vuole l'Inter. Ora anche Zhang spinge per la Joya - InterClubNW : RT @FcInterNewsit: TS - Zhang ora chiede 3 cessioni. Da Skriniar a Pinamonti e Sanchez: l'Inter a caccia del tesoretto - lorellik26 : @deliux9 Adesso una società seria non se lo fa portare via per nessun motivo. #Zhang al bivio. @inter #inter #bremer - NeroBluInter : RT @duppli: Su Dybala alla Roma qualcuno all’Inter si deve prendere le sue responsabilità: non Marotta, non Zhang, non Sanchez ma Simone In… - Bianca34874951 : RT @duppli: Su Dybala alla Roma qualcuno all’Inter si deve prendere le sue responsabilità: non Marotta, non Zhang, non Sanchez ma Simone In… -