Inter, Gazzetta: “Asslani si è già preso la squadra in mano” (Di lunedì 18 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, l’Inter in casa ha già il suo nuovo pupillo Asslani, che ad oggi può fare la differenza a Milano. “Gol d’autore Rapito, l’allenatore, dalla tecnica ma soprattutto della sicurezza del ragazzo arrivato in Italia dall’Albania ancora bambino, capace di vincere uno scudetto Primavera con l’Empoli e poi di imporsi in prima squadra quando nel gennaio scorso Ricci è finito al Torino. Asslani aveva lasciato un segno ammutolendo proprio San Siro, sua futura casa, con la zampata che – dopo quella di Pinamonti, altro valorizzato da Andreazzoli – aveva lanciato l’Empoli, il 6 maggio scorso, prima della rimontona nerazzurra. I gol fanno curriculum, ma non sono tutto. Anche se il ragazzo non ne firma mai di banali. Nella sgambata ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 18 luglio 2022)- Come riporta ad oggi la, l’in casa ha già il suo nuovo pupillo, che ad oggi può fare la differenza a Milano. “Gol d’autore Rapito, l’allenatore, dalla tecnica ma soprattutto della sicurezza del ragazzo arrivato in Italia dall’Albania ancora bambino, capace di vincere uno scudetto Primavera con l’Empoli e poi di imporsi in primaquando nel gennaio scorso Ricci è finito al Torino.aveva lasciato un segno ammutolendo proprio San Siro, sua futura casa, con la zampata che – dopo quella di Pinamonti, altro valorizzato da Andreazzoli – aveva lanciato l’Empoli, il 6 maggio scorso, prima della rimontona nerazzurra. I gol fanno curriculum, ma non sono tutto. Anche se il ragazzo non ne firma mai di banali. Nella sgambata ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - Gazzetta_it : L'Inter spera nel Flamengo: dopo Vidal, convincerà anche #Sanchez? #calciomercato - Gazzetta_it : Dybala vota ancora Inter ma ora ha fretta. Marotta resta in attesa - serie_a24 : #Inter, Gazzetta: “Asslani si è già preso la squadra in mano” - FicarraVincenzo : @Gazzetta_it Non c’è trattativa in cui l’Inter non sia in agguato ma … i soldi ??? -