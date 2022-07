Il Tar del Lazio ha confermato una multa a Google da 100 milioni di euro (Di lunedì 18 luglio 2022) JuicePass è il nome di una applicazione che di certo non toglierà il sonno a Google, ma sicuramente non gli consentirà di dormire propriamente sonni tranquilli. Il Tar del Lazio, infatti, per la vicenda relativa all’applicazione sviluppata su richiesta di Enel X, ha confermato la sanzione che era stata comminata dall’Agcm, per abuso di posizione dominante nei confronti del colosso di Mountain View. LEGGI ANCHE > Su Google Maps sarà visibile il costo del pedaggio multa a Google per la questione JuicePass: la decisione del Tar del Lazio L’autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, aveva valutato la questione esposta dagli sviluppatori dell’applicazione JuicePass sostenendo che Google, attraverso il Play Store di Android, stesse ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 luglio 2022) JuicePass è il nome di una applicazione che di certo non toglierà il sonno a, ma sicuramente non gli consentirà di dormire propriamente sonni tranquilli. Il Tar del, infatti, per la vicenda relativa all’applicazione sviluppata su richiesta di Enel X, hala sanzione che era stata comminata dall’Agcm, per abuso di posizione dominante nei confronti del colosso di Mountain View. LEGGI ANCHE > SuMaps sarà visibile il costo del pedaggioper la questione JuicePass: la decisione del Tar delL’autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, aveva valutato la questione esposta dagli sviluppatori dell’applicazione JuicePass sostenendo che, attraverso il Play Store di Android, stesse ...

Pubblicità

giornalettismo : Anche il Tar del Lazio non ravvede correttezza nel fatto che #Google abbia ostacolato l'uso dell'app di EnelX… - primorec : Tu puoi pure esse Gugo, ma il TAR del Lazzio è il TAR del Lazzio. No scherzà. - GiannettiMarco : RT @ilpost: Il TAR del Lazio ha confermato la multa da oltre 100 milioni di euro che l’Antitrust aveva inflitto a Google per abuso di posiz… - albemilano : RT @ilpost: Il TAR del Lazio ha confermato la multa da oltre 100 milioni di euro che l’Antitrust aveva inflitto a Google per abuso di posiz… - ilpost : Il TAR del Lazio ha confermato la multa da oltre 100 milioni di euro che l’Antitrust aveva inflitto a Google per ab… -