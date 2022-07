Ibrahimovic | ancora un anno al Milan

(Di lunedì 18 luglio 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 18/07/2022 alle 16:14 est Il mito svedese, già 40enne, ha accettato l’offerta del club rossonero per continuare un’altra stagione Zlatan,convalescente, riceverà un milione di euro più bonus legati ai gol che segna e alle partite giocate Il nazionale svedese del, l’attaccante Zlatan Ibrahimovc, 40 anni, rimarrà nella squadra italiana, dopo aver accettato la proposta del club, a cui rimarrà legato fino a giugno 2023, riportano oggi i media italiani. In assenza di conferme ufficiali, che avverrnelle prossime ore, è emerso che il giocatore, operato lo scorso maggio al ginocchio sinistro e staràfuori dai 5 ai 6 mesi, riceverà un milione di euro più bonus legati ai gol che segna e alle ...

Non ci saràZlatan, pronto a firmare il rinnovo di contratto di un altro anno, mentre sta cercando di anticipare il suo ritorno in campo con allenamenti in piscina sul Garda. ......sua pagina Instagram Zlatancommenta il rinnovo del contratto con il Milan fino al 2023. L'attaccante svedese aggiunge poi un hashtag in inglese #ReadyToLeaveAMark. Insomma, Ibra è...Dopo l'ufficialità del rinnovo per un altro anno, Zlatan Ibrahimovic, ha pubblicato un toccante video di 3 minuti sui suoi social, dove ha ripercorso ..."The never-ending Zlatan". Con queste parole sulla sua pagina Instagram Zlatan Ibrahimovic commenta il rinnovo del contratto con il Milan fino ...