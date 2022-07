Grande Fratello Vip 7, ecco la data di inizio del reality di Alfonso Signorini (Di lunedì 18 luglio 2022) È stata rivelata la data di inizio del Grande Fratello Vip 7: la prossima edizione del reality di Alfonso Signorini potrebbe essere la più lunga della storia. Alfonso Signorini ha rivelato la data di inizio del Grande Fratello Vip 7: il prossimo 12 settembre, tra 55 giorni, inizierà la nuova edizione e, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere la più lunga della storia del programma. È iniziato quindi il conto alla rovescia ufficiale per la nuova stagione del Grande Fratello, la settima del reality, la quarta condotta da Alfonso Signorini da quando ha sostituito Ilary Blasi alla ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 luglio 2022) È stata rivelata ladidelVip 7: la prossima edizione deldipotrebbe essere la più lunga della storia.ha rivelato ladidelVip 7: il prossimo 12 settembre, tra 55 giorni, inizierà la nuova edizione e, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere la più lunga della storia del programma. È iniziato quindi il conto alla rovescia ufficiale per la nuova stagione del, la settima del, la quarta condotta dada quando ha sostituito Ilary Blasi alla ...

