Georgette Polizzi racconta del padre che credeva fosse morto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 18 luglio 2022) Nel suo libroavevato anche del, non sapeva chi. In queste ore per la prima volta ne ha parlato sui socialndo come ha sconvolto la sua vita apparendo all’improvviso. Per 37 anniha creduto che suo, non era vero, lui non sapeva come trovarla e ci ha messo tanto tempo per capire che era la verità. Il passato diè così doloroso che quando le arrivò il messaggio deluno scherzo. Sapeva che lui l’aveva abbandonata quando era piccola. Sua madre soffriva di ...