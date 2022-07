“Faremo lo studio per il Ponte sullo Stretto di Messina” (Di lunedì 18 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/fiorani finale.mp4 Vera Fiorani, Ad e Direttrice Generale di Rete Ferroviaria Italiana, a La Ripartenza 2022 racconta come cambieranno le ferrovie italiane, come sarà la mobilità del futuro e soprattutto i progetti per la (possibile) costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Nel Pnrr, spiega Fiorani, sono previsti 24 miliardi di euro di investimenti per la rete ferroviaria. Si tratta di opere “che riguardano la realizzazione di porzioni di linea di Alta Velocità, in particolare di connessione con il Sud”. Ma anche “piani di ammodernamento tecnologico dell’infrastruttura”. E ovviamente cantieri “per migliorare la mobilità delle reti locali regionali e soprattutto il decoro delle stazioni ferroviarie nazionali”. Un progetto importante e di lungo periodo. ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/fiorani finale.mp4 Vera Fiorani, Ad e Direttrice Generale di Rete Ferroviaria Italiana, a La Ripartenza 2022 racconta come cambieranno le ferrovie italiane, come sarà la mobilità del futuro e soprattutto i progetti per la (possibile) costruzione deldi. Nel Pnrr, spiega Fiorani, sono previsti 24 miliardi di euro di investimenti per la rete ferroviaria. Si tratta di opere “che riguardano la realizzazione di porzioni di linea di Alta Velocità, in particolare di connessione con il Sud”. Ma anche “piani di ammodernamento tecnologico dell’infrastruttura”. E ovviamente cantieri “per migliorare la mobilità delle reti locali regionali e soprattutto il decoro delle stazioni ferroviarie nazionali”. Un progetto importante e di lungo periodo. ...

Pubblicità

alejb__ : @xo_a0 eii anche io parto per una vacanza studio a LA da sola dopodomani.. sono un sacco spaventata perché non sono… - elxmp4 : ma voi vi immaginate i pianti che faremo quando a settembre vedremo luigi con la coppa in mano entrare nello studio - Uraniumfan : @EBinsyoo Io l'esame di biologia all'università l'ho fatto, non studio guardando la tv o seguendo qualche stronzata… -

Incontro a Villa Sarsina per il futuro delll'istituto Nautico ' Faremo sentire forte la nostra voce - raccontano alcuni genitori degli alunni - saremo fuori ...quella di dover mandare 250 ragazzi di Anzio fino a Roma per poter contare sul loro diritto allo studio ... Cardano NFT: NMKR.io ... soprattutto considerando che la tecnologia API alla base di NMKR Studio ha già mintato oltre 1 ... Questa sarà una grande opportunità di apprendimento per noi e faremo qualsiasi iterazione laddove ... Nicola Porro sentire forte la nostra voce - raccontano alcuni genitori degli alunni - saremo fuori ...quella di dover mandare 250 ragazzi di Anzio fino a Roma per poter contare sul loro diritto allo...... soprattutto considerando che la tecnologia API alla base di NMKRha già mintato oltre 1 ... Questa sarà una grande opportunità di apprendimento per noi equalsiasi iterazione laddove ... “Faremo lo studio per il Ponte sullo Stretto di Messina”