Egonu show nello show | la sua schiacciata è la più veloce di sempre | 112 7 km h!

(Di lunedì 18 luglio 2022) Oltre ogni premio individuale: Paola Egonu ha stabilito il record della schiacciata più veloce di sempre nella pallavolo femminile (112.7 km/h). Come se non bastasse il successo clamoroso in Nations League

Oltre ogni premio individuale: Paola Egonu ha stabilito il record della schiacciata più veloce di sempre nella pallavolo femminile (112.7 km/h). Come se non bastasse il successo clamoroso in Nations League, l'Italia porta con sé, grazie ...Ma la vittoria di ieri è esattamente il contrario di un one-woman-show, perché senza tutte le altre cose che hanno funzionato, nemmeno la Egonu avrebbe potuto fare la differenza. Senza una regia ... Il giorno d'oro della pallavolo italiana: quattro trionfi e la schiacciata da record di Egonu. L'opposto di Cittadella trascina l'Italia nella vittoria della Nations League: bomba a 112 all'ora. Le tre Under sul trono d'Europa