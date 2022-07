E se Chace Crawford avesse interpretato un supereroe della Marvel e non di “The Boys”? (Di lunedì 18 luglio 2022) Prima Nate, poi Abisso. Ma, nel mezzo, avrebbe potuto interpretare anche un supereroe Marvel. Chace Crawford è un attore ben noto sin dai tempi del primo Gossip Girl. Ad oggi è uno dei super di The Boys. Occhi azzurro mare, sguardo penetrante e sorriso sbarazzino hanno reso Chace Crawford uno degli attori più apprezzati di Gossip Girl. Certo non si può dire lo stesso del suo personaggio. Per sei stagioni ha interpretato Nate Archibald, un ragazzino schiacciato dal peso del suo cognome che non ha mai trovato la sua strada. A differenza dei suoi coetanei, Nate ha sempre dimostrato di volere di più e di poter meritare l’eredità di famiglia. Ed è anche per questo che ha commesso tantissimi errori. Ma mai quanto Abisso, il personaggio assegnatogli in The ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 luglio 2022) Prima Nate, poi Abisso. Ma, nel mezzo, avrebbe potuto interpretare anche unè un attore ben noto sin dai tempi del primo Gossip Girl. Ad oggi è uno dei super di The. Occhi azzurro mare, sguardo penetrante e sorriso sbarazzino hanno resouno degli attori più apprezzati di Gossip Girl. Certo non si può dire lo stesso del suo personaggio. Per sei stagioni haNate Archibald, un ragazzino schiacciato dal peso del suo cognome che non ha mai trovato la sua strada. A differenza dei suoi coetanei, Nate ha sempre dimostrato di volere di più e di poter meritare l’eredità di famiglia. Ed è anche per questo che ha commesso tantissimi errori. Ma mai quanto Abisso, il personaggio assegnatogli in The ...

