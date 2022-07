Draghi in Aula, poi il voto di fiducia: cosa succederà mercoledì (Di lunedì 18 luglio 2022) mercoledì il premier renderà comunicazioni alle Camere: a seguire ci sarà il voto di fiducia. Ma Pd e M5S s'inventano un gioco di palazzo per evitare le urne Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 luglio 2022)il premier renderà comunicazioni alle Camere: a seguire ci sarà ildi. Ma Pd e M5S s'inventano un gioco di palazzo per evitare le urne

Pubblicità

Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - AlexBazzaro : La cosa bella è che chi oggi chiama gli altri alla responsabilità per il bene della Nazione, settimana scorsa ha ce… - Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - SalvadorValvo : RT @sole24ore: Dallo showdown di Draghi al voto in Aula: cosa succede mercoledì - sole24ore : Dallo showdown di Draghi al voto in Aula: cosa succede mercoledì -