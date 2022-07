Dalla Turchia- Kim ad un passo dal Napoli | le cifre del rilancio decisivo

(Di lunedì 18 luglio 2022) Prosegue serratissima la trattativa per Kim Min Jae al: il difensore del Fenerbahce sembra essere il prescelto della società e dell’allenatore per ricoprire il ruolo di sostituto di Kolubaly, passato al Chelsea. La trattativa si è però rivelata complicata a causa dell’iniziale mancata volontà degli azzurri di versare la clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro, volontà mostrata invece dai francesi del Rennes. La volontà del giocatore di trasferirsi alavrebbe però impedito la conclusione della trattativa per il trasferimento di Kim in Francia, permettendo un ultimo assalto degli azzurri. Foto: Getty Images- Kim Min Jae Secondo quanto riporta il portale turco Fanatik, la mancata chiusura fra Fenerbahce e Rennes avrebbe convinto De Laurentiis e Giuntoli a mettere sul piatto ben 21 milioni di euro per Kim, di cui la maggior ...

Il portale turco Fanatik fornisce degli importanti aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e il Fenerbahce per Kim Min-Jae. Il Napoli sarebbe ad un passo dalla chiusura dell'affare dato che avreb ...