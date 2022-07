Cosa succede a Marcell Jacobs: «Sente dolore ogni volta che accelera» (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 25 giugno, meno di un mese fa, Marcell Jacobs ha vinto nei 100 metri ai Campionati italiani di atletica. Da quel giorno per lui solo rinunce: Stoccolma prima e i Mondiali di atletica poi. Il campione ha intenzione di tornare nel meeting di Chorzow il 6 agosto e poi agli Europei di Monaco. Ma intanto questo doveva essere l’anno della sua conferma al vertice. In tre mesi, invece tre infortuni, preceduti a Nairobi da un virus intestinale. Prima la distrazione-elongazione al bicipite sinistro, poi il fastidio al gluteo, infine la contrattura. La scelta, spiegano gli esperti, è nata dalla necessità di non compromettere ulteriormente la stagione – e forse il futuro più lontano – aggravando i muscoli. I muscoli del campione Il suo allenatore Paolo Camossi è ottimista: «Vedrete, Marcell tornerà a mettersi alle spalle tante gente. ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 25 giugno, meno di un mese fa,ha vinto nei 100 metri ai Campionati italiani di atletica. Da quel giorno per lui solo rinunce: Stoccolma prima e i Mondiali di atletica poi. Il campione ha intenzione di tornare nel meeting di Chorzow il 6 agosto e poi agli Europei di Monaco. Ma intanto questo doveva essere l’anno della sua conferma al vertice. In tre mesi, invece tre infortuni, preceduti a Nairobi da un virus intestinale. Prima la distrazione-elongazione al bicipite sinistro, poi il fastidio al gluteo, infine la contrattura. La scelta, spiegano gli esperti, è nata dalla necessità di non compromettere ulteriormente la stagione – e forse il futuro più lontano – aggravando i muscoli. I muscoli del campione Il suo allenatore Paolo Camossi è ottimista: «Vedrete,tornerà a mettersi alle spalle tante gente. ...

