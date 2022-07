Come giocherà la Roma con Dybala? Mourinho ora studia il modulo per la Joya (Di lunedì 18 luglio 2022) Quei malumori di un anno fa sulla lunghezza della rosa sono un lontanissimo ricordo per Josè Mourinho. Paulo Dybala è un colpo che sulla carta può persino prendersi il gradino più basso del podio dei colpi di mercato della storia giallorossa, con Falcao e Batistuta in testa. Ora per il tecnico portoghese viene il bello: modulo, combinazioni, esperimenti. L’allenatore portoghese non deve più fare la conta, i numeri dicono che in attacco ci sono, oltre alla Joya, Tammy Abraham, Eldor Shomurodov, Felix Afena-Gyan, Stephan El Shaarawy e Nicolò Zaniolo. Senza dimenticare Lorenzo Pellegrini. E i ragionamenti sulla Roma del futuro ruotano proprio sul capitano giallorosso, reduce da una stagione con 14 gol. Si può sacrificare, arretrandolo a centrocampo, un simile potenziale offensivo? Ora le carte sono ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Quei malumori di un anno fa sulla lunghezza della rosa sono un lontanissimo ricordo per Josè. Pauloè un colpo che sulla carta può persino prendersi il gradino più basso del podio dei colpi di mercato della storia giallorossa, con Falcao e Batistuta in testa. Ora per il tecnico portoghese viene il bello:, combinazioni, esperimenti. L’allenatore portoghese non deve più fare la conta, i numeri dicono che in attacco ci sono, oltre alla, Tammy Abraham, Eldor Shomurodov, Felix Afena-Gyan, Stephan El Shaarawy e Nicolò Zaniolo. Senza dimenticare Lorenzo Pellegrini. E i ragionamenti sulladel futuro ruotano proprio sul capitano giallorosso, reduce da una stagione con 14 gol. Si può sacrificare, arretrandolo a centrocampo, un simile potenziale offensivo? Ora le carte sono ...

