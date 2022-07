(Di lunedì 18 luglio 2022) BRUXELLES - Il Comune di(Como) riceverà il sostegno finanziario dell'Unione europea per il suo museo diffuso del mobile e del merletto con sede tra Villa Calvi e l'ex Chiesa di Sant'Ambrogio. ...

Pubblicità

ansaeuropa : Il Comune di Cantù (Como) riceverà il sostegno finanziario dell'Unione europea per il suo museo diffuso del mobile… -

Agenzia ANSA

BRUXELLES - Il Comune di(Como) riceverà il sostegno finanziario dell'Unione europea per il suo museo diffuso del mobile e del merletto con sede tra Villa Calvi e l'ex Chiesa di Sant'Ambrogio. Il progetto, volto a ......esperienza da atleta professionista e per il successivo biennio approda alla Pallacanestro... Nel 2014 fa parte della selezione Under18 chela medaglia d'oro al torneo di Mannheim battendo ... Cantù vince il New European Bauhaus - La tua Europa