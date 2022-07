Berrettini rientra a Gstaad, martedì esordio per Sonego (Di lunedì 18 luglio 2022) Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono al via nello "Swiss Open Gstaad", torneo ATP 250 con un montepremi di 534.555 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Matteoe Lorenzosono al via nello "Swiss Open", torneo ATP 250 con un montepremi di 534.555 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città ...

Pubblicità

infoitsport : Berrettini rientra a Gstaad, c'è anche Sonego - ansacalciosport : Tennis: Berrettini 'pronto per l'ATP 250 di Gstaad'. Rientra dopo Covid in Svizzera nel torneo che comincerà il 18/… - Dieghinho_ : @anxstennisboy Berrettini se fa i 2 M1000 decenti e lo us open a modo rientra nei primi 10 easy -