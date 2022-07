Belen e Stefano | eccoli nel loro privato

(Di lunedì 18 luglio 2022) La modella argentina e il conduttore televisivo intercettati felici ed innamorati nell’arcipelago delle isole ponziane. Che ormaiRodriguez ede Martino siano tornati insieme è cosa saputa. La coppia, da un po’ di tempo è tornata a farsi vedere insieme anche sui social, cosa che non faceva da molto. (web)Da qualche giorno, i due hanno deciso di rifugiarsi nell’isola di Ponza e proprio qui che sono stati beccati e fotografati. Ecco come si comportanoa telecamere spente Secondo chi li ha incontrati, sia Belu che Ste si sono comportati benissimo con tutti, oltre ad essere educati e gentili hanno anche mostrato molta disponibilità verso i fan che si sono accostati. Continua a gonfie vele il ritorno di fiamma trae De ...

Pubblicità

amati_89 : RT @_mariells: PERÒ SONO BELLINI BELEN E STEFANO DAI. - Napolikeit : Stefano De Martino e Belen Rodriguez innamorati più che mai a Palmarola: ecco le foto e i video #napoli… - lokihogws : ma belen e stefano so tornati di nuovo insieme - Elisa60388018 : RT @redazionerumors: La bellissima coppia, che si sta godendo una fuga d'amore a Ponza, ha deciso di mostrarsi sui social più affiatata che… - redazionerumors : La bellissima coppia, che si sta godendo una fuga d'amore a Ponza, ha deciso di mostrarsi sui social più affiatata… -

Rodriguez eDe Martino/ Un bacio tra le onde dopo il silenzio social Una foto che, in poco tempo, ha scatenato l'entusiasmo dei suoi fedelissimi fan che, improvvisamente, sono tornati ...L'articoloRodriguez, un gesto non passa inosservato: c'entraDe Martino sembra essere il primo su LaNostraTv . Condividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace Caricamento...Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che in questi giorni sono a Palmarola, si scambiano effusioni e baci sotto un tramonto infuocato.Belen Rodriguez ha raggiunto Stefano De Martino nel golfo di Napoli per una vacanza romantica sulla barca che l’ex ...