Antonino Spinalbese organizza la seconda festa di compleanno di Luna (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 12 luglio Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese, ha festeggiato il suo primo compleanno, in pratica tre feste per la piccolina. I primi auguri alla bellissima Luna sono arrivati subito da tutti con i regalini, i giochi in piscina ma con lei non c’erano né la mamma né il papà. Belen impegnata con le registrazioni di Tu si que vales è tornata a casa il giorno dopo e per sua figlia ha organizzato una festa meravigliosa, tutta in rosa. Ieri è stato il turno di Antonino, che tornato dai suoi impegni ha organizzato il suo party per Luna. Tra le storie di Antonino il viaggio per arrivare ad Albarella dalla sua bimba, poi la festa, immaginiamo con la sua famiglia. Una torta di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 12 luglioMarì, la figlia di Belen e, ha festeggiato il suo primo, in pratica tre feste per la piccolina. I primi auguri alla bellissimasono arrivati subito da tutti con i regalini, i giochi in piscina ma con lei non c’erano né la mamma né il papà. Belen impegnata con le registrazioni di Tu si que vales è tornata a casa il giorno dopo e per sua figlia hato unameravigliosa, tutta in rosa. Ieri è stato il turno di, che tornato dai suoi impegni hato il suo party per. Tra le storie diil viaggio per arrivare ad Albarella dalla sua bimba, poi la, immaginiamo con la sua famiglia. Una torta di ...

