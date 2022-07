A Trieste una mostra sulla Coca Cola (Di lunedì 18 luglio 2022) Oggetti immobili nel tempo, gadget da collezione e tante curiosità legate alla bevanda più famosa al mondo. Al centro commerciale Torri d’Europa approda la mostra sulla storia della Coca Cola. Da oggi, lunedì 18 luglio, e fino al 9 ottobre nelle gallerie e nei negozi, l’esposizione prenderà vita con una lunga serie di prodotti che hanno fatto parte della vita quotidiana di diverse generazioni: insegne, frigoriferi, soprammobili, bottiglie e tanti altri pezzi da tutta Italia e dall’estero. La mostra, realizzata da Torri d’Europa in collaborazione con collezionisti locali e nazionali appartamenti al Coca Cola Owners Club, sarà aggiornata ogni mese inserendo delle novità che potranno essere seguite sui canali social del centro commerciale. “Siamo veramente ... Leggi su udine20 (Di lunedì 18 luglio 2022) Oggetti immobili nel tempo, gadget da collezione e tante curiosità legate alla bevanda più famosa al mondo. Al centro commerciale Torri d’Europa approda lastoria della. Da oggi, lunedì 18 luglio, e fino al 9 ottobre nelle gallerie e nei negozi, l’esposizione prenderà vita con una lunga serie di prodotti che hanno fatto parte della vita quotidiana di diverse generazioni: insegne, frigoriferi, soprammobili, bottiglie e tanti altri pezzi da tutta Italia e dall’estero. La, realizzata da Torri d’Europa in collaborazione con collezionisti locali e nazionali appartamenti alOwners Club, sarà aggiornata ogni mese inserendo delle novità che potranno essere seguite sui canali social del centro commerciale. “Siamo veramente ...

Pubblicità

Prossen : Le loro culture, rappresentate da K+C unite, perché il bilinguismo è ricchezza, sono rappresentate dalle due inizia… - anna30048679 : RT @OrtigiaP: Poco alla volta ci riprendiamo la legalità. Vergognosa decisione del tribunale di trieste per il daspo a #StefanoPuzzer a Por… - PietroDalmazzo : @gabrielecatania @AleGuerani . Brucia una roccaforte degl’ingrati ed ostili jugoslavi, piantata nel cuore di Triest… - PietroDalmazzo : @gabrielecatania @AleGuerani ‘Quell’incendio non lo potremo dimenticare più. Tutta la piazza Oberdan stipata di una… - iMagazineTwit : Nel 2019 decise quasi per caso di scrivere il suo primo romanzo. Che in breve tempo ha conquistato la critica e pre… -