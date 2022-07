“A breve firmerà per il rinnovo” | annuncio in conferenza di Giuntoli

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, durante lastampa conclusiva del ritiro partenopeo tenutasi questa sera proprio a Dimaro Folgarida, ha avuto l’occasione di chiarire anche uno dei punti caldi di questo mercato estivo: quello che riguarda il portiere. Tanto si è detto su Meret e sulla porta del Napoli, soprattutto dopo l’addio di David Ospina. Si è parlato di addio del portiere italiano o di staffetta con un estremo difensore considerato più affidabile, Keylor Navas e Kepa i nomi più caldi, ma questa sera il dsha chiarito qualsiasi dubbio: “Abbiamo già un accordo per ildi Meret, si stanno aspettando i documenti degli avvocati, ma aarriverà la firma”. Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Una presa di posizione quantomai ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Giuntoli “Abbiamo l’accordo con Meret, firmerà a breve” #Dimaro22 ? - Gaetano21258251 : #Giuntoli : “Abbiamo l’accordo con Meret ,firmerà a breve “. - dadoruxo1 : RT @sscnapoli: ?? Giuntoli “Abbiamo l’accordo con Meret, firmerà a breve” #Dimaro22 ? - shehri0 : RT @sscnapoli: ?? Giuntoli “Abbiamo l’accordo con Meret, firmerà a breve” #Dimaro22 ? - GiulianoAlbert : @TonyTheMajor666 Cristiano #Giuntoli sul rinnovo di #Meret: “Abbiamo un accordo, gli avvocati si stanno mandando i… -

Stiamo parlando con l'entourage di Fabian in maniera molto serena, vuole valutare le opportunità di mercato e noi vogliamo tenerlo in tutti i modi.' 'Firma di Meret C'è l'accordo,'. '..."Meret abbiamo un accordo,". "Nessuna notizia su Osimhen, su richieste dal Bayern. Nessuna offerta per Lozano, siamo contenti di averlo con noi". "De Laurentiis è arrivato pochi ...