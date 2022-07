Verso un livello Superiore (Di domenica 17 luglio 2022) È passato più di un mese da Just Fight e molti sono i cambiamenti accaduti nella SIW fra Giugno e Luglio. THE SUPERIOR ERA Con Just Fight è ufficialmente iniziata l’era della Superior Italian Wrestling: questo il nuovo significato della sigla SIW voluto dal nuovo General Manager della federazione, Paolo Cellammare. La denominazione, nell’ambiente ha attirato critiche, malumori e (pessime) battute, ma per una volta, voglio soffermarmi dietro a questa affermazione e fare una valutazione ampia. In generale, al momento, il prodotto mediatico e lottato della SIW, in Italia, è al momento quanto di meglio offerto allo spettatore web e al pubblico. Non solo a livello di Roster, come lottatori italiani (oltre ai regular SIW, sul ring SIW si sono visti passare molti talenti italiani – un nome su tutti: AKIRA – e diversi nuovi lottatori emergenti, da altre ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 17 luglio 2022) È passato più di un mese da Just Fight e molti sono i cambiamenti accaduti nella SIW fra Giugno e Luglio. THE SUPERIOR ERA Con Just Fight è ufficialmente iniziata l’era della Superior Italian Wrestling: questo il nuovo significato della sigla SIW voluto dal nuovo General Manager della federazione, Paolo Cellammare. La denominazione, nell’ambiente ha attirato critiche, malumori e (pessime) battute, ma per una volta, voglio soffermarmi dietro a questa affermazione e fare una valutazione ampia. In generale, al momento, il prodotto mediatico e lottato della SIW, in Italia, è al momento quanto di meglio offerto allo spettatore web e al pubblico. Non solo adi Roster, come lottatori italiani (oltre ai regular SIW, sul ring SIW si sono visti passare molti talenti italiani – un nome su tutti: AKIRA – e diversi nuovi lottatori emergenti, da altre ...

È passato più di un mese da Just Fight e molti sono i cambiamenti accaduti nella SIW fra Giugno e Luglio. THE SUPERIOR ERA Con Just Fight è ufficialmente iniziata l'era della Superior Italian Wrestlin ...