Valeria Marini suora, era pronta ad entrare in convento (Di domenica 17 luglio 2022) La fede o la voglia di andare via per sempre stava per fare cambiare vita a Valeria Marini ma poi è successo qualcosa. Valeria Marini voleva fasi suora, era quasi pronta ad entrare in convento, lo racconta al Corriere della Sera e ovviamente è un po’ difficile crederle ma lo racconta lei spiegando quanto sia importante per lei credere in Dio, pregare, avere fede. Nessun dubbio sulla fede ma davvero Valeria Marini stava sul punto di chiudersi in convento? Non è più giovanissima, la chiamata a una certa età fa storcere il naso ma la showgirl spiega tutto. La sua vita non è sempre stata semplice ma non lo è quasi per nessuno. Le preghiere di Valeria Marini Racconta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 luglio 2022) La fede o la voglia di andare via per sempre stava per fare cambiare vita ama poi è successo qualcosa.voleva fasi, era quasiadin, lo racconta al Corriere della Sera e ovviamente è un po’ difficile crederle ma lo racconta lei spiegando quanto sia importante per lei credere in Dio, pregare, avere fede. Nessun dubbio sulla fede ma davverostava sul punto di chiudersi in? Non è più giovanissima, la chiamata a una certa età fa storcere il naso ma la showgirl spiega tutto. La sua vita non è sempre stata semplice ma non lo è quasi per nessuno. Le preghiere diRacconta ...

Pubblicità

trash_italiano : #TaleEQualeShow 2022 - IL CAST Valeria Marini Alessandra Mussolini Elena Ballerini Rosalinda Cannavò Valentina Per… - GiusCandela : Alessandra Mussolini e Gilles Rocca sono nel cast di Nudi per la vita e di #taleequaleshow. Stesso discorso per Pao… - Corriere : Valeria Marini: «Un anno fa volevo farmi suora, poi ho cambiato idea. Eddy? Facciamo sempre l’amore» - ABkualcosa : Non me la sento di criticare Valeria Marini perché dice che un anno fa voleva farsi suora, io qualche anno fa volev… - BITCHYFit : Valeria Marini: “Volevo farmi suora e chiudermi in convento” -