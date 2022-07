(Di domenica 17 luglio 2022) Laha ufficializzato l'acquisto di Paolodala titolo definitivo. Il 25enne aveva il contratto in scadenza nel 2023 ed è pronto a una nuova avventura in Serie A. U.S....

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Cremonese, ufficiale l'arrivo di #Ghiglione dal #Genoa - NMercato24 : Cremonese, UFFICIALE: arriva Ghiglione dal Genoa. #Calciomercato #17luglio - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - La #Cremonese acquista Paolo #Ghiglione dal #Genoa ?? L’annuncio del club lombardo #LeBombeDiVlad… - Pall_Gonfiato : Ufficiale: #Ghiglione dal #Genoa alla #Cremonese. L'annuncio del club: - fantapazzcom : Cremonese ??: ufficiale Ghiglione -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo La Cremonese ha ufficializzato l'acquisto di Paolodal Genoa a titolo definitivo. Il 25enne aveva il contratto in scadenza nel 2023 ed è pronto a una nuova avventura in Serie A.Lo ha spiegato Alfredo Pedullà sul proprio sito: "Ci sono stati contatti proficui con il club rossoblù,ha altre proposte ma vorrebbe restare in Serie A". UFFICIALE: Ghiglione è un nuovo giocatore della Cremonese. Arriva a titolo definitivo dal Genoa Calciomercato, ufficiale l'arrivo di Paolo Ghiglione alla Cremonese dal Genoa: "Voglio riscattarmi, grande occasione" ...La Cremonese piazza un altro colpo di mercato: ecco Paolo Ghiglione. Il comunicato della Cremonese:U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa FC il diritto alle prestazioni ...