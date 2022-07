Tra Emirati e Iran un evento storico A colpi di pragmatismo

Leggi su formiche

(Di domenica 17 luglio 2022) La visita di Biden in Medio Oriente ha portato un annuncio di enorme portata, poco notato. GliArabi Uniti si apprestano a nominare un loro ambasciatore a Tehran. La notizia è enorme e sposta ad Abu Dhabi la capitale del mondo arabo sunnita. Non è più Riad a dare le carte, ma il suo rampante alleato. Avere un ambasciatore in Israele e averne presto uno a Tehran è un unicum nella regione. E se si considera che le intelligence convengono nel dire che gli attacchi missilistici con droni contro Dubai sono stati dei ribelli Houthi yemeniti ma partiti da territorioiano si capisce l’enormità della svoltana. Gli arabi tornano a fare politica, da Abu Dhabi. Non a caso il fatto più importante accaduto durante il viaggio di Biden in Medio Oriente è stato promosso da loro: l’incontro da remoto tra il premier israeliano, il ...