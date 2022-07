Semifinali e finale 100 metri donne con Zaynab Dosso stanotte in tv: orario e diretta streaming Mondiali Eugene 2022 (Di domenica 17 luglio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta la finale dei 100m femminile valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. Per l’Italia, occhi puntati su Zaynab Dosso, chiamata a cercare di migliorarsi ancora in una stagione che l’ha vista realizzare il record personale in 11.19. Un tempo che non la consegna tra le favorite per la medaglia, e lo conferma il 26esimo posto con cui ha passato le batterie preliminari, ma ciò non vuol dire che non si possa fare una bella gara e, chissà, sperare in un inatteso exploit. Si comincia alle ore 02:33 della notte tra domenica 17 e lunedì 18 luglio con le batterie delle Semifinali e infine alle 04:50 è fissato l’appuntamento con la finale, a chiudere il programma di ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) L’e le indicazioni per vedere inladei 100m femminile valida per idi atleticain corso a. Per l’Italia, occhi puntati su, chiamata a cercare di migliorarsi ancora in una stagione che l’ha vista realizzare il record personale in 11.19. Un tempo che non la consegna tra le favorite per la medaglia, e lo conferma il 26esimo posto con cui ha passato le batterie preliminari, ma ciò non vuol dire che non si possa fare una bella gara e, chissà, sperare in un inatteso exploit. Si comincia alle ore 02:33 della notte tra domenica 17 e lunedì 18 luglio con le batterie dellee infine alle 04:50 è fissato l’appuntamento con la, a chiudere il programma di ...

