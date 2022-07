Roma, litiga con un pedone e lo investe trascinandolo per diversi metri: grave ragazzo (Di domenica 17 luglio 2022) Prima un litigio, poi la furia e la ‘decisione’ di investire quel ragazzo, senza pensarci. E di farlo volontariamente, non per errore, per distrazione. Quello che sembrava essere un investimento, in realtà, nasconde ben altro e ora la vicenda è tutta avvolta nel mistero. ‘Protagonista’ un ragazzo, che è stato falciato da un’auto e trascinato sull’asfalto per diversi metri fino a Corso Sempione, all’altezza di via Gargano. L’investimento in Piazza Sempione Ieri mattina, intorno alle 4.30, nel III Municipio, più precisamente in Piazza Sempione, all’altezza di via Monte Subasio, un ragazzo è stato prima investito, poi trascinato sull’asfalto per diversi metri. Alla guida dell’auto, una Volkswagen, un uomo straniero, classe 1990. La vittima, quella che è stata trascinata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Prima un litigio, poi la furia e la ‘decisione’ di investire quel, senza pensarci. E di farlo volontariamente, non per errore, per distrazione. Quello che sembrava essere un investimento, in realtà, nasconde ben altro e ora la vicenda è tutta avvolta nel mistero. ‘Protagonista’ un, che è stato falciato da un’auto e trascinato sull’asfalto perfino a Corso Sempione, all’altezza di via Gargano. L’investimento in Piazza Sempione Ieri mattina, intorno alle 4.30, nel III Municipio, più precisamente in Piazza Sempione, all’altezza di via Monte Subasio, unè stato prima investito, poi trascinato sull’asfalto per. Alla guida dell’auto, una Volkswagen, un uomo straniero, classe 1990. La vittima, quella che è stata trascinata ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, litiga con un pedone e lo investe trascinandolo per diversi metri: grave ragazzo - spizzico78 : @truefaith19 Per me è bello che morto io so sempre educato con la gente posso litiga ma non parlo male di nessuno… - Maurizio__Roma : #eurosportciclismo Mannaggia al diavoletto che c'ha fatto litigà, pace pace e libertà.. #magro #belu - romalifenews : Il 52enne ha dato in escandescenze, ha preso un coltello e le ha trattenute in casa sotto minaccia #Roma #8luglio… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Torvaianica, litiga con ex e amica e le minaccia col coltello -