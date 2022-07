Renzi: martedì in Cassazione depositiamo quesito Reddito cittadinanza (Di domenica 17 luglio 2022) "La cultura grillina, unita a quella della sinistra radicale, ha trasformato la questione del lavoro in assistenzialismo. Noi siamo il partito del lavoro: martedì 19, alle 10 saremo in Cassazione per depositare il quesito sul Reddito di cittadinanza". Lo ha detto Matteo Renzi all`assemblea di Italia Viva. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 luglio 2022) "La cultura grillina, unita a quella della sinistra radicale, ha trasformato la questione del lavoro in assistenzialismo. Noi siamo il partito del lavoro:19, alle 10 saremo inper depositare ilsuldi". Lo ha detto Matteoall`assemblea di Italia Viva.

