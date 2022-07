Regno Unito, per il Grana Padano medaglia d’oro e d’argento all’International Cheese & Dairy Award (Di domenica 17 luglio 2022) Il Consorzio Tutela Grana Padano segnala il successo ottenuto nell’edizione 2022 dell’International Cheese & Dairy Award. Il concorso riunisce ogni anno oltre 5 mila produttori da tutto il mondo e il Grana Padano Riserva, prodotto dalla storica azienda lodigiana, nata nel 1823, specializzata nella produzione, selezione, stagionatura e confezionamento di formaggi, ha ottenuto una medaglia d’oro e una medaglia d’argento nella classe Miglior Formaggio italiano. “Siamo veramente orgogliosi – ha dichiarato il direttore Berni – che il formaggio DOP più conosciuto e consumato al mondo, con 5.234.443 forme prodotte nel 2021 ed un export salito a 2.240.335 forme, venga premiato anche come ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) Il Consorzio Tutelasegnala il successo ottenuto nell’edizione 2022 dell’International. Il concorso riunisce ogni anno oltre 5 mila produttori da tutto il mondo e ilRiserva, prodotto dalla storica azienda lodigiana, nata nel 1823, specializzata nella produzione, selezione, stagionatura e confezionamento di formaggi, ha ottenuto unae unanella classe Miglior Formaggio italiano. “Siamo veramente orgogliosi – ha dichiarato il direttore Berni – che il formaggio DOP più conosciuto e consumato al mondo, con 5.234.443 forme prodotte nel 2021 ed un export salito a 2.240.335 forme, venga premiato anche come ...

Pubblicità

antoguerrera : Infatti l’Italia ha più morti per Covid del vituperato Regno Unito in proporzione. Si parla di questo in Italia? No… - EToniutti : Gli #agricoltori olandesi con #camionisti, #pescatori e altro ancora chiedono il supporto dei loro colleghi di Regn… - ItalyMFA : #Ucraina | L’Italia partecipa al cordoglio del Regno Unito per la morte in Ucraina del cittadino inglese Paul Urey.… - forever00713 : ??Questa mattina sono stati fucilati i tre mercenari stranieri provenienti 2 dal Regno Unito #EidinAslin,… - Giancky26 : (2) 22 paesi europei non hanno più pass sanitari: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, I… -